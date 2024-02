Bupkis: komische serie met Pete Davidson en Joe Pesci te zien bij Canvas

De komische serie Bupkis, die in Nederland te streamen is bij SkyShowtime, gaat binnenkort ook van start op televisie: vanaf zondag 18 februari zie je elke week een dubbele aflevering van de achtdelige reeks op Canvas. Bupkis is een semi-biografische serie gebaseerd op het leven van komiek Pete Davidson, wiens nieuwe stand-up-special Turbo Fonzarelli onlangs bij Netflix in première ging. In de eerste aflevering is Pete weer bij zijn moeder (Edie Falco uit The Sopranos en Nurse Jackie) in huis gaan wonen. De nog sporadisch acterende Joe Pesci (The Irishman) geeft in de reeks gestalte aan zijn grootvader, die hem tot een echte rouwdouwer probeert te vormen. Verder zijn ook komieken als Brad Garrett, Shane Gillis en John Mulaney te zien. De serie is inmiddels ook al zeker van nog een tweede seizoen.