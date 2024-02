Brot (The Valhalla Murders): IJslandse misdaadserie verdwijnt van Netflix

Het Scandinavische misdaaddrama Brot (of: The Valhalla Murders) wordt binnenkort uit het aanbod van Netflix verwijderd: de achtdelige reeks is nog tot en met dinsdag 12 maart te zien. Het nieuws werd als eerst opgemerkt door de website Netflix-Nederland.nl. Brot was in 2020 na Trapped de tweede IJslandse productie die op Netflix verscheen. In de Nordic Noir reist rechercheur Arnar (Björn Thors) van Noorwegen naar IJsland wanneer er in Reykjavik een seriemoordenaar actief lijkt te zijn. Samen met de ervaren rechercheur Kata (Nína Dögg Filippusdóttir, eveneens te zien in Trapped) gaat hij op onderzoek uit, waarbij het spoor leidt naar een verlaten tehuis voor jonge kinderen genaamd Valhalla, waar 35 jaar eerder gruwelijke dingen gebeurden. Overigens is Brot niet de enige misdaadserie die binnenkort van Netflix verdwijnt: op 18 maart wordt ook het Poolse Ultraviolet (2 seizoenen) verwijderd.