Bridgerton: trailer voor derde seizoen onthuld door Netflix

De trailer voor het derde seizoen van Bridgerton werd vandaag onthuld door Netflix. De derde reeks van het kostuumdrama draait om Penelope Featherington (Nicola Coughlan uit Derry Girls) en Colin Bridgerton (Luke Newton). Aan de start van het aanstaande seizoen probeert Colin zijn vriendschap met Penelope - die inmiddels niets meer met hem te maken wil hebben - te herstellen door met haar aan haar zelfvertrouwen te werken, zodat ze een geschikte echtgenoot kan vinden. Ondertussen maakt Penelope's toenemende aanwezigheid in de high society het des te moeilijker om haar alter ego Lady Whistledown geheim te houden. Bridgerton is afkomstig van producente Shonda Rhimes, wiens tv-serie Grey's Anatomy aankomende dinsdag weer van start gaat op de Nederlandse televisie. De achtdelige derde reeks werd in twee delen gesplitst: op donderdag 16 mei verschijnt de eerste helft en op donderdag 13 juni volgt de tweede helft.