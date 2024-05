Bridgerton S03E01-04: smeulende liefde en grote geheimen Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Liam Daniel / Netflix

Eindelijk keren we terug naar huize Bridgerton. Dit keer is het aan Colin om zijn hart te verliezen.

‘Liefste lezer, we zijn te lang gescheiden geweest.’ Met deze openingszin slaat Lady Whistledown (stem van Julie Andrews) direct de spijker op zijn kop. Het is al meer dan twee jaar geleden sinds Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) en Kate Sharma (Simone Ashley) elkaar de liefde verklaarden. En de miniserie Queen Charlotte: A Bridgerton Story was als tussendoortje echt niet genoeg.

Maar nu zijn we dan toch eindelijk toe aan het derde seizoen van het romantische – en soms soft-erotische – kostuumdrama Bridgerton, gebaseerd op de boekenreeks van Julia Quinn, die een roman schreef over elk van de acht Bridgerton-telgen. Dit keer is het de beurt aan Colin (Luke Newton) om zijn hart te verliezen (broer Benedict, hoofdrolspeler in boek drie, zal nog even moeten wachten). Wanneer buurmeisje en muurbloempje Penelope Featherington (Nicola Coughlan, Derry Girls) aankondigt dat het tijd is dat ze een echtgenoot vindt, biedt Colin aan haar daarbij te helpen. Daar zijn vrienden voor. Toch?

© Liam Daniel / Netflix

Dat Penelope en Colin elkaar uiteindelijk in de armen zullen moeten vallen lijkt onvermijdelijk. Maar er is een complicatie: Penelope is ook de schrijfster achter de columns van Lady Whistledown, die wekelijks op vakkundige en genadeloze wijze de leden van de bon ton fileert. Penelopes vriendschap met Eloise, de zus van Colin, is er al door geklapt. Wat zal Colin doen als hij haar bijbaantje ontdekt?

© Liam Daniel / Netflix

Colin is overigens niet de enige Bridgerton die – al dan niet bewust – op zoek is naar liefde. Jongere zus Francesca (ze komen op alfabetische volgorde) wordt voor het eerst gepresenteerd aan het hof van koningin Charlotte (Golda Rosheuvel). In tegenstelling tot Penelope prefereert Francesca (Hannah Dodd) het leven van een muurbloempje, en ze zoekt daar graag een zachtaardige partner bij. En wie weet, misschien is er zelfs voor mama Bridgerton (Ruth Gemmell) nog hoop op een nieuwe grote liefde.

© Liam Daniel / Netflix

Het is altijd fijn om terug te keren naar huize Bridgerton, maar dit seizoen zijn de zijlijntjes misschien wel verrassender dan de rode draad. Twee bijpersonages krijgen de kans om hun leven te beteren. Zo komt stereotiepe mean girl Cressida (Jessica Madsen, Leatherface) langzaam maar zeker tot de conclusie dat gemeen zijn misschien toch niet de beste manier is om mensen voor je te winnen, en wordt duidelijk dat Penelopes moeder Portia (Polly Walker, Rome) echt het beste met haar drie dochters voorheeft, zelfs al laat ze dat wat onbeholpen zien.