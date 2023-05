Breaking Bad krijgt een virtual reality-ervaring • Nieuws • 06-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vince Gilligan slaat de handen ineen met Sony, voor een virtual reality-ervaring gebaseerd op zijn tv-serie Breaking Bad.

De details omtrent het project zijn schaars. Andrew House van Sony vertelde aan website Variety dat hij onlangs met een aantal showrunners, met naast Gilligan ook onder anderen David Shore van The Blacklist en Ron Moore van Battlestar Galactica, aan tafel was gaan zitten om de mogelijkheden van virtual reality te bespreken. Na het gesprek was met name Gilligan ontzettend enthousiast. Hij liet weten dolgraag met virtual reality te willen gaan experimenteren in de door hem bedachte wereld van Breaking Bad. De productiemiddelen voor live-action video’s waarin de kijker 360 graden kan draaien zijn nog primitief en de virtual reality-ervaring wordt daarom gebouwd door middel van computeranimatie. Sony’s team zal daarbij nauw met Gilligan samenwerken om zijn visie te verwezenlijken.

Breaking Bad is niet de eerste tv-serie die zich begeeft in de wereld van virtual reality. Onlangs verscheen er ook al een virtual reality-game van de tekenfilm Rick and Morty.