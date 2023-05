Brad Pitt trekt ten strijde in War Machine

Eind mei komt Netflix met de satirische oorlogsfilm War Machine. Bekijk Brad Pitt in de nieuwe trailer.

War Machine werd geschreven en geregisseerd door David Michôd, bekend van onder meer de misdaadfilm Animal Kingdom (vorig jaar nog voorzien van een tv-variant ). Pitt speelt de charismatische generaal MacMahon. Hij wordt naar voren geschoven om in Afghanistan de NAVO-troepen aan te voeren en gedraagt zich daar als een heuse rockster. Het personage is gebaseerd op de eveneens uitgesproken generaal Stanley McChrystal, die destijds na een controversieel profiel van journalist Michael Hastings uiteindelijk zijn ontslag indiende. War Machine werd geïnspireerd door het door Hastings geschreven boek The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan. De verfilming is deels gebaseerd op de realiteit, maar dient tegelijkertijd ook als een absurdistische parodie.