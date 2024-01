Boy Swallows Universe S01E01: rauwe Australische coming-of-age-thriller Netflix , Serie , Recensie • 11-01-2024 • leestijd 2 minuten • 5566 keer bekeken • bewaren

In de jaren 80 ziet tiener Eli met lede ogen aan hoe de criminaliteit de levens van hem en zijn familie begint te domineren in platform voor nieuw en oud Australisch acteertalent.

Het is 1985. De 13-jarige Eli (gespeeld door Felix Cameron en later door Zac Burgess) woont in Darra, een achterstandswijk in het Australische Brisbane. Daar ziet hij met lede ogen aan hoe zijn moeder Frances (Phoebe Tonkin) niets van haar leven heeft gemaakt. Moederlief datet met losers zoals Lyle (Travis Fimmel). Toch houdt Eli zielsveel van haar. Aan het begin van de eerste aflevering van Boy Swallows Universe, naar het gelijknamige boek van Trent Dalton uit 2018, is in een flashforward al te zien dat het op een gegeven moment flink misgaat wanneer snode types het huis van Eli binnendringen, op zoek naar Frances en Lyle.

Die scène heeft iets te maken met drugshandel, zo wordt al snel duidelijk. Sowieso wordt Darra bevolkt door criminelen van allerlei pluimage. Zo fungeert Slim (Bryan Brown), die jaren in de gevangenis zat, als een soort mentorfiguur voor de hoofdpersoon. Ook heeft Eli een bijzondere band met zijn doofstomme broer Gus (Lee Tiger Halley). Door de ogen van de jongeling schetst showrunner John Collee (Master and Commander) een hardvochtig milieu. Tegelijkertijd wordt Eli niet opgevoerd als de standaard naïeveling; zo onderhoudt hij een briefwisseling met een gedetineerde in de beruchte Boggo Road-gevangenis. Eli kent de mores van de straat maar al te goed.

Boy Swallows Universe manifesteert zich van meet af aan als een platform voor nieuw en oud acteertalent. Zo zullen ook Simon Baker (The Mentalist) en Anthony LaPaglia (Florida Man) acte de présence geven in volgende afleveringen. Zulke grote namen geven de serie, net als de aanwezigheid van Brown, extra cachet. Hoewel het scenario van Collee dat an sich niets eens nodig heeft. Hij speelt in op waar Australiërs per definitie goed in zijn: rauwe verhalen over de pluriforme samenleving. Zie alleen al Heartbreak High.