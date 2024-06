Boy Kills World: tamelijk vermoeiend schietfeest Bioscoop , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De meeste slechte films zijn gewoon mislukt, ondanks de bedoelingen en talenten van de makers. Soms lukt iets niet, en kunst is ook erg moeilijk. Maar Boy Kills World lijkt gewoon slecht bedoeld. Tenzij je de doelgroep bent, mogelijk.

Kritiek is makkelijk, en kunst is moeilijk. Een bekende uitspraak en een terechte, vooral in het geval van films, want het is verdomd moeilijk en duur om een film van de grond te krijgen. In Boy Kills World zit veel talent: de cameravoering is bijvoorbeeld erg goed. Famke Janssen (die vreemd genoeg weinig in beeld is) is goed, Bill Skarsgård was in It erg goed en ook in Barbarian, maar is hier echt karikaturaal slecht. En wat wraakfilms betreft is er ook wel iets heel veel beters te zien: Revenge. En een film, die net zoals Boy Kills World vooral om schieten draait, was ook al gemaakt: Free Fire. Veel beter, met dezelfde acteur die hier vrij vroeg overlijdt doordat er iets heel zwaars op zijn hoofd valt, waardoor het hoofd als een meloen uiteenspat. Splatsj. En dan: ‘Haha, wat leuk, wat goor.’

Dat is een beetje het probleem van Boy Kills World. Het is een film die is gemaakt voor jongetjes die een tijdelijke en waarschijnlijk onschuldige fetisj hebben voor ultra-geweld. De Kijkwijzer zegt dit over Boy Kills World: ‘Boy Kills World bevat zeer expliciete geweldsbeelden: hard geweld dat leidt tot uitspattend bloed of bloederige verwondingen. Zulke expliciete beelden kunnen leiden tot angst of afstomping voor geweld. Ook kan het juist agressie verhogen. Er komt ook wreed, sadistisch geweld voor in de film. Dat kan bijvoorbeeld een martelscène zijn. Kinderen kunnen bang worden wanneer ze dit soort beelden zien, of ze kunnen juist minder gevoelig worden voor het zien van geweld.'

Tja, het zou kunnen. Maar voor de doorgewinterde bioscoopganger is Boy Kills World vooral een beledigend saaie film. Het is een afmattende serie van onaangenaam bloederige scènes, die geen emotionele context hebben en dus ook weinig impact hebben op de kijker. Een uiteenspattend hoofd dat saai is, is wel een prestatie. Het geweld in Taxi Driver is afschuwelijk en schokkend. Het geweld in Boy Kills World is uit de lucht gegrepen en saai, gek genoeg. Wat is hier de doelgroep? Je mag er in elk geval vanaf je zestiende heen.