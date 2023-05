BoJack Horseman S04 heeft trailer

Iedereen is op zoek naar BoJack Horseman in de trailer voor het vierde seizoen van de animatieserie.

In de Netflix-original is Will Arnett (ook op Netflix te zien Arrested Development en Flaked ) te horen als het titelpersonage, een ooit legendarische sitcomster die weer terug in de schijnwerpers probeert te komen, terwijl hij geplaagd wordt door angsten en depressies. In de trailer heeft BoJack Hollywood verlaten en horen we hoe Diane (stem van Alison Brie uit GLOW ) hem bijpraat over wat er momenteel allemaal gaande is. Zo probeert Mr. Peanutbutter (stem van Paul F. Tompkins) gouverneur van Californië te worden. Ook BoJacks huisgenoot Todd (stem van Aaron Paul uit Breaking Bad ) en manager Princess Carolyn (stem van Amy Sedaris) komen voorbij in de trailer. Van BoJack zelf zien we vooralsnog heel weinig.