Boiling Point S01E01-02: de druk wordt weer flink opgevoerd

Vierdelige televisie spin-off van indringend restaurantdrama is een knappe aaneenschakeling van kleine en grote drama’s met een vleugje humor.

Het spannende aan de speelfilm Boiling Point (2021) is onder meer dat het drama in een take is gefilmd. De plaats van handeling is een chic restaurant in Londen waar chef-kok Andy Jones (Stephen Graham) de scepter zwaait. Totdat hij, veroorzaakt door zijn drugs- en alcoholmisbruik, een hartaanval krijgt en uit de roulatie raakt. In negentig minuten gaat het in de film van kwaad tot erger. De vierdelige televisieserie Boiling Point speelt zich af zes maanden na Jones’ persoonlijke tragedie. Zijn secondant Carly (Vinette Robinson) staat nu aan het hoofd van het restaurant, maar de zaken gaan niet per se goed.

Het etablissement heeft nieuwe financiële injecties nodig, en misschien ook wel qua menu een koerswijziging. De eerste aflevering speelt zich net als de film weer vrijwel volledig af in de keuken, waar Carly en haar collega’s flink zwoegen terwijl de eetzaal is gevuld. Tegen de achtergrond van de culinaire bedrijvigheid spelen zich de dramascènes af. Zo moet Carly op een gegeven moment abrupt de keuken verlaten omdat haar moeder op haar alarmknop heeft gedrukt. Ook is er een nieuwe kok aangenomen die niet eens weet hoe je een Hollandaisesaus kan maken. Kleine en grote drama’s wisselen elkaar voortdurend af.

En ondertussen hoor je het gepiep van de ovens; van ambachtelijke gerechten die in elkaar worden geflanst. Grappig genoeg gooit Freeman (Ray Panthaki), Carly’s rechterhand, na een lange dienst thuis een maaltijd in zijn magnetron. Tegen die tijd, aan het einde van de aflevering, is de druk weer van de ketel. De serie Boiling Point is niet gefilmd in een take, maar voelt wel als zodanig. Filmmaker Phillip Barantini en scenarist James Cummings, die ook de film maakten, zijn opnieuw aangesteld en voeren vakkundig de druk op. En ook acteur Graham komt af en toe weer opdagen. Boiling Point is een uitgelezen voorbeeld van hoe je van een film een televisie-spin-off moet maken.