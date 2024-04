Bodkin: trailer voor zwartkomische misdaadserie van Netflix

Het zwartkomische moordmysterie Bodkin met Will Forte (The Last Man on Earth) is vanaf donderdag 9 mei te zien op Netflix. De serie speelt zich af in het Ierse kustplaatsje Bodkin, waar twintig jaar geleden een aantal mensen verdwenen tijdens de Samhain-viering. Forte speelt Gilbert, een Amerikaanse podcaster met Ierse roots die het mysterie nogmaals wil onderzoeken en ontdekt dat het verhaal veel groter is dan aanvankelijk gedacht. Robyn Cara (Trying) is te zien als zijn overenthousiaste researcher Emmy en Siobhán Cullen (The Dry) geeft gestalte aan Dove, een journaliste die het tweetal met frisse tegenzin ondersteunt als consultant. David Wilmot (Station Eleven) en Chris Walley (The Last Voyage of the Demeter) hebben bijrollen en Nash Edgerton (Gringo) behoort tot de regisseurs. Bodkin bestaat uit in totaal zeven afleveringen.