Bodies S01E01-04: intrigerend moord- én tijdreismysterie

In 1890, 1941, 2023 en 2053 vinden vier politieagenten precies hetzelfde lijk.

‘Als dit een grap is, wil ik weten wie er zit te lachen.’

In 2023 vindt politieagente Hasan (Amaka Okafor) in een afgelegen zijstraat in de Londense wijk Whitechapel een lijk. Maar… zij is hiermee niet de eerste, of de laatste. In 1890, 1941 én 2053 vinden drie andere agenten precies hetzelfde lichaam, in precies dezelfde straat onder precies dezelfde omstandigheden: de man is poedelnaakt, ogenschijnlijk door het hoofd geschoten en heeft een mysterieuze tatoeage.

Ergens heeft de miniserie Bodies wel wat weg van de bovennatuurlijke Duitse thriller Dark. Beide series zijn in feite sfeervolle tijdreismysteries die de personages – en de kijker – vragen stellen over voorbestemming en vrije wil. Maar waar de plot bij Dark al snel zo ondoorzichtig was dat je je afvroeg of de makers zelf nog wel wisten waar ze naartoe wilden, voelt het bij Bodies alsof bedenker Paul Tomalin precies weet wat hij aan het doen is.

Beetje bij beetje vallen de puzzelstukjes van het overkoepelende mysterie op hun plek, waarbij zelfs een vriendelijk ogende boodschap als ‘weet dat je geliefd bent’ bij herhaling opeens onheilspellende connotaties krijgt. Tegelijkertijd weten ook alle vier de tijdslijnen op hun eigen manier te boeien, met interessante ontwikkelingen en onverwachte bondgenoten. Van de rechtschapen detective Hillinghead (Kyle Soller, de ambitieuze Syril Karn in Andor) in Victoriaans Londen en sjacheraar Karl Whiteman (Jacob Fortune-Lloyd, See How They Run) tijdens de Blitz, tot agente Iris Maplewood (Shira Haas, hoofdrolspeelster in Unorthodox) in het Londen van de toekomst, waar democratie een achterhaald concept is.

Alle vier de agenten tonen zich vindingrijk en intelligent, en zetten alles op alles om te laten zien dat ze meer zijn dan radertjes in een complexe (tijd)machine.

