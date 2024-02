Bodem: trailer voor komische dramaserie met Eva Crutzen

Na haar bijrol in Tropenjaren krijgt Eva Crutzen binnenkort een eigen serie op televisie, die vanaf maandag 11 maart wekelijks te zien is op NPO 3. Het komische drama Bodem is helemaal haar geesteskindje: ze speelt de hoofdrol, schreef het scenario en nam de regie voor haar rekening. Crutzen geeft in de zesdelige reeks gestalte aan Cat, een vrijgezelle dertiger die een destructief leven leidt en wegzakt in een rouwproces, terwijl iedereen in haar omgeving bezig is met carrière maken, kinderen krijgen en settelen. Meral Polat (De Luizenmoeder) is te zien als Cats beste vriendin en Marieke Heebink (Rampvlucht) en Leopold Witte (Gooische Vrouwen) spelen haar ouders. De serie ging vorig jaar al in première op het Nederlands Film Festival, waar Crutzen het Gouden Kalf voor beste actrice in een dramaserie in ontvangst mocht nemen.