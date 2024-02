Bodem: komische dramaserie met Eva Crutzen start in maart bij de NPO

Na een in september verschenen teaser heeft de komische dramaserie Bodem nu ook een premièredatum: de zesdelige tv-reeks (elke aflevering duur ongeveer 25 minuten) is vanaf maandag 11 maart wekelijks te zien op NPO 3. Bodem is het geesteskind van cabaretière Eva Crutzen, bekend van onder meer de serie Tropenjaren het het sketchprogramma Klikbeet. Crutzen was verantwoordelijk voor het scenario en de regie van Bodem, waarin ze gestalte geeft aan de (zelf)destructieve Cat, een vrouw die zich staande probeert te houden in een wereld die gewoon doorgaat terwijl de hare met een klap tot stilstand is gekomen. Meral Polat (De Luizenmoeder) is te zien als Cats beste vriendin en haar ouders worden vertolkt door Marieke Heebink (Rampvlucht) en Leopold Witte (Gooische Vrouwen). Lineke Rijxman (Koppensnellers) speelt haar baas.