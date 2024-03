Boat Story: Britse thrillerserie gaat in april van start bij SkyShowtime

De serie over twee vreemdelingen die op het strand een lading cocaïne vinden is afkomstig van de makers van onder meer Angela Black en The Tourist.

De zesdelige thrillerserie Boat Story, die eind vorig jaar in première ging op BBC One, komt in Nederland naar SkyShowtime: de eerste twee episodes zijn vanaf vrijdag 5 april te streamen en daarna verschijnen er elke week nieuwe afleveringen. Boat Story draait om twee vreemdelingen (Daisy Haggard uit Breeders en Paterson Joseph uit Vigil) die stuiten op een gestrand schip met een lading cocaïne. Ze spreken af de drugs te verkopen en de opbrengst te delen, maar raken al snel verwikkeld in een strijd met de politie, huurmoordenaars en een stijlvolle gangster die bekendstaat als The Tailor (Tchéky Karyo). Boat Story werd bedacht door de broers Harry en Jack Williams, die met series als The Missing, The Tourist, Angela Black en The Widow al talloze thrillers op hun naam hebben staan. De broers werkten ook aan twee seizoenen van Baptiste, een spin-off van The Missing waarin Tchéky Karyo de hoofdrol vertolkte.