Bloodline S3 heeft volledige trailer

De geheimen van de familie Rayburn lijken dan toch uit te lekken in het derde seizoen van Bloodline. De serie komt eind deze maand ten einde.

Bloodline speelt zich af in het broeierige Florida Keys, waar de Rayburns een hotel runnen. Ze staan bekend als een hardwerkende familie, maar bewaren wel een vreselijk geheim. En terwijl ze dat geheim voor de buitenwereld verborgen houden, werken ze zich alleen nog maar verder in de nesten. Matriarch Sally (Sissy Spacek) lijkt inmiddels het een en ander te willen bekennen, maar haar kinderen zien nog steeds andere uitwegen. Kyle Chandler, Linda Cardellini, Norbert Leo Butz en ook de in het tweede seizoen geïntroduceerde Jonh Leguizamo keren allemaal terug voor de afsluitende reeks. Tot slot is Ben Mendelsohn, die vorig jaar een Emmy won voor de serie, eveneens opnieuw van de partij.