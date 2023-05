Bloodline: 2 seizoenen samengevat in 4 minuten • Nieuws • 25-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Volgende maand verschijnt het laatste seizoen van Bloodline bij Netflix. Fris het geheugen alvast op met een terugblik.

In een vier minuten durend filmpje vat de VOD-dienst alle donkere geheimen van de familie Rayburn nog eens voor je samen. Aan de start van de serie zagen we hoe vader Robert (Sam Shepard) en moeder Sally (Sissy Spacek) het jubileum van hun hotel in de Florida Keys vierden. Het feest werd echter verstoord door de komst van hun oudste zoon Danny (Ben Mendelsohn), die als het zwarte schaap van de familie een kettingreactie in werking zette. De gevolgen daarvan zijn ook in het derde seizoen nog altijd merkbaar. Bloodline werd bedacht door Todd A. Kessler, Daniel Zelman en Glenn Kessler (Damages) en heeft verder nog rollen voor Kyle Chandler, Norbert Leo Butz en Linda Cardellini.

Het laatste seizoen van Bloodline bestaat uit tien nieuwe afleveringen. Bekijk ook alvast een teasertje voor de derde en laatste reeks en lees onze recensie van het tweede seizoen.