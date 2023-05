Bloed en geweld in trailer voor Blood Drive

Auto’s verbruiken een macabere brandstof in Blood Drive. Bekijk de trailer voor de ode aan de smerige grindhouse-films van weleer.

De serie speelt zich af in de 'verre toekomst van 1999' waar een gebrek aan brandstoffen heeft gezorgd voor een postapocalyptisch landschap in de stijl van Mad Max. De laatste nog niet corrupte agent (Alan Ritchson uit Teenage Mutant Ninja Turles) moet noodgedwongen samenwerken met de femme fatale Grace (Christina Ochoa uit Animal Kingdom ). Samen nemen ze deel aan een dodelijke racewedstrijd met auto’s die inmiddels bloed (‘instead of going green, we went red’) als brandstof gebruiken. Voor elke aflevering wordt een klassiek grindhouse-element gebruikt als inspiratie. Zo zien we in de dertien afleveringen van het eerste seizoen onder meer kannibalen, monsters en cults opduiken. James Roland (Weeds, Mad Men) is de bedenker en producent van de serie.