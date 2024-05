Blade Runner 2099: Michelle Yeoh speelt hoofdrol in nieuwe Blade Runner-serie

De Oscarwinnares (voor Everything Everywhere All at Once) zal in het vervolg gestalte geven aan een replicant die aan het einde van haar leven is.

De website Variety bericht dat Michelle Yeoh de hoofdrol zal spelen in Blade Runner 2099, een nieuwe serie van Amazon Prime Video die dient als vervolg op zowel de originele Blade Runner (1982) van Ridley Scott als de sequel Blade Runner 2049 (2017) van Denis Villeneuve. Volgens bronnen geeft ze gestalte aan een replicant genaamd Olwen die aan het einde van haar leven is. Yeoh was na haar Oscarwinst voor Everything Everywhere All at Once al vaker te zien op televisie, zo speelde ze onder meer in American Born Chinese (Disney+) en The Brothers Sun (Netflix). Ook keert ze straks terug als haar Star Trek-personage Philippa Georgiou in Star Trek: Section 31. Blade Runner 2099 wordt geproduceerd door Isa Dick Hackett (The Man in the High Castle), wiens vader het verhaal schreef dat diende als basis voor de originele Blade Runner-film. Ook Ridley Scott is producent en Jonathan van Tulleken (Shōgun) regisseert de eerste twee afleveringen.