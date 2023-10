Blackwater: Zweedse misdaadserie komt in november naar de NPO

Het Zweedse misdaaddrama Blackwater (2023) komt naar de NPO: de volledige reeks (zes afleveringen) verschijnt donderdag 9 november op NPO Plus en de serie is vanaf zaterdag 11 november te zien op NPO 2. Blackwater speelt zich af in twee tijdsperioden: 1973 en 1991. In 1973 zien we hoe Annie Raft (Asta Kamma August) samen met haar jonge dochter Mia (Alva Adermark) stuit op twee vermoorde toeristen. Achttien jaar later leeft Annie nog steeds in angst omdat het misdrijf nooit werd opgelost en ze destijds een glimp van de dader opving. De oudere Mia wordt gespeeld door Alba August (The Rain, Becoming Astrid) en de oudere Annie wordt gespeeld door Pernilla August (de moeder van Alba en Asta). Verder is ook Rolf Lassgård (Wallander) te zien. De boekverfilming werd geschreven door Maren Louise Käehne (Borgen, The Bridge).