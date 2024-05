Blackshore: Ierse misdaadserie gaat in juni van start op BBC First

Het Ierse misdaaddrama Blackshore (2024) is vanaf zondag 9 juni te zien op BBC First. De hoofdrol in de serie is voor Lisa Dwan, die eerder te zien was in misdaadseries als Top Boy en Bloodlands. In Blackshore wordt inspecteur Fia Lucey (Dwan) geconfronteerd met disciplinaire aanklachten voor het aanvallen van een gewelddadige crimineel, waarna ze met tegenzin terugkeert naar het stadje dat ze vele jaren eerder heeft verlaten. Ze onderzoekt er de recente verdwijning van hotelhouder Roisin Hurley, een zaak waar iedereen opvallend terughoudend tegenover staat. Nadat het lichaam van Roisin uit een meer is gehaald, komen er geheimen naar boven. Was Roisin een slachtoffer van seksueel misbruik of een sinistere medeplichtige? En bestaat er een verband kunnen tussen haar zaak en de traumatische gebeurtenissen uit de kindertijd van Fia? Blackshore is afkomstig van de makers van de Ierse misdaadserie Smother. De reeks bestaat uit zes afleveringen.