Big Mouth: trailer voor animatieserie van Netflix

Nick Kroll neemt de ongemakken van de puberteit op de hak in de Netflix-serie Big Mouth.

Netflix is momenteel erg succesvol met animatieseries voor volwassen; je kunt er nu kijken naar het vierde seizoen van BoJack Horseman en ook een derde seizoen van F Is for Family is in de maak. De volgende aanvulling wordt Big Mouth, dat werd bedacht door komiek Nick Kroll en Family Guy -schrijver Andrew Goldberg. Kroll en Goldberg zijn al sinds hun jeugd beste vrienden en Big Mouth werd dan ook geïnspireerd door hun eigen puberteit. In de tekenfilm zijn Kroll en John Mulaney (ook samen te zien in Oh, Hello Broadway ) te horen als twee tieners die last hebben van gierende hormonen en genante gevoelens. Ook Maya Rudolph, Jason Mantzoukas, Jordan Peele , Fred Armisen en Jenny Slate maken deel uit van de stemmencast, terwijl Kristen Wiig alvast te horen is als een pratende vagina.