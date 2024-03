Beyond Paradise: tweede seizoen gaat in april van start op BBC First

Het tweede seizoen van Beyond Paradise gaat na de première op BBC One (op 22 maart) ook al snel van start op de Nederlandse televisie: vanaf maandag 8 april zie je elke week een nieuwe aflevering. Beyond Paradise is een spin-off van Death in Paradise en volgt Humphrey Goodman (Kris Marshall) als politie-inspecteur in het kustplaatsje Shipton Abbott. In elke aflevering (zes stuks in totaal) staat een nieuwe misdaad centraal en dit seizoen krijgen Goodman en zijn team onder meer te maken met een moord aan boord van een stoomtrein en een vermiste leraar. De inspecteur kijkt ondertussen samen met zijn verloofde Martha (Sally Bretton) naar opties voor het stichten van gezin, terwijl Martha's moeder zich stort op de wereld van het online daten. En tot slot dreigt een goedbedoeld gebaar van Esthers dochter Zoe (Melina Sinadinou) een lang bewaard geheim bloot te leggen.