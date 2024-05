Beverly Hills Cop: Axel F: trailer voor Netflix-film met Eddie Murphy

Na Maverick in Top Gun: Maverick brengt producent Jerry Bruckheimer dit jaar opnieuw een beroemd filmpersonage uit de jaren tachtig terug. In Beverly Hills Cop: Axel F reist detective Axel Foley (Eddie Murphy) voor de vierde keer van Detroit naar Beverly Hills, waar zijn als advocaat werkzame dochter (Taylour Paige) in gevaar komt. Hij krijgt daarbij hulp van een lokale agent (Joseph Gordon-Levitt) en oude bekenden Rosewood (Judge Reinhold, die ook in de eerdere drie films te zien was) en Taggart (John Ashton, die ontbrak in de derde film). Ook Paul Reiser en Bronson Pinchot zijn terug, terwijl Kevin Bacon aan de cast werd toegevoegd als politiebaas. De vierde film zou eerst geregisseerd worden door het Belgische duo Adil en Bilall (Grond), maar zij verlieten het project om zich volledig te kunnen richten op het uiteindelijk nooit verschenen Batgirl. Vervolgens werd de Australische Mark Molloy, vooral bekend van zijn werk in de reclamewereld, aangesteld om met de film zijn regiedebuut te maken.