Better Things krijgt derde seizoen van FX • Nieuws • 21-10-2017

Zender FX bestelt een derde seizoen van de serie Better Things met Pamela Adlon.

Het huidige tweede seizoen wordt in Nederland momenteel uitgezonden door Comedy Central en kon direct rekenen op positieve kritieken. De serie werd – met ook wat hulp van producent Louis C.K. – bedacht door Adlon zelf, die voor dit seizoen ook nog eens alle afleveringen regisseerde. Adlon mag zich met talloze rollen in zowel live-action series (zoals Californication en Louie) en animatieseries (King of the Hill) inmiddels met recht een televisieveteraan noemen. Haar personage in Better Things is – net als Adlon zelf – een alleenstaande moeder die haar hectische werk als (stem)actrice probeert te combineren met de opvoeding van haar drie eigenzinnige dochters Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) en Duke (Olivia Edward). Daarnaast houdt ze ook een oogje in het zeil bij haar Britse moeder (Celia Imrie).

Het tweede seizoen van Better Things is in Nederland elke zondag – een paar dagen na de uitzending in Amerika – te zien op Comedy Central. Het derde seizoen verschijnt in 2018.