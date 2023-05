Better Things en You’re The Worst keren terug

Zender FX heeft de terugkeer van hun succesvolle komedies Better Things en You’re The Worst aangekondigd.

Op 6 september is het als eerst de beurt aan You’re the Worst, waarvan dan het vierde seizoen van start gaat. You’re The Worst geeft een hedendaagse blik op liefde en geluk, gezien door de ogen van Jimmy (Chris Geere) en Gretchen (Aya Cash), twee zelfingenomen mensen uit Los Angeles. Op 14 september start vervolgens het tweede seizoen van Better Things, waarin Pamela Adlon (Californication) gestalte geeft aan een alleenstaande moeder van drie dochters, die in Los Angeles aan de bak probeert te komen als actrice. Adlon schrijft en produceert de serie in samenwerking met Louis C.K. . Voor het tweede seizoen regisseert ze daarnaast ook nog eens alle – tien stuks in totaal – afleveringen van de reeks.