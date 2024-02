Berlin: spin-off van La Casa de Papel krijgt tweede seizoen op Netflix

Er wordt door Netflix gewerkt aan een tweede seizoen van Berlin. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen bij de vod-dienst verschijnt, maar de opnamen zullen in 2025 van start gaan. Berlin is een spin-off van de serie La Casa de Papel en draait om het door Pedro Alonso gespeelde titelpersonage, waarbij het verhaal zich afspeelt voor de gebeurtenissen in de originele Netflix-serie. Naast Berlin keren met Keila (Michelle Jenner), Damián (Tristán Ulloa), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) en Bruce (Joel Sánchez) ook alle andere leden van zijn bende weer terug in het tweede seizoen, waarin een nieuwe overval op poten wordt gezet en tevens ruimte zal zijn voor meer romantiek. De nieuwe afleveringen worden wederom gemaakt door La Casa de Papel-bedenker Álex Pina en Esther Martínez Lobato, tevens bekend van Sky Rojo.