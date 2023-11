Bergman Island: Zweedse dramafilm in december te zien bij de NPO

Het romantische drama Bergman Island komt naar de NPO: de Zweedse film is vanaf 1 december te streamen op NPO Plus en is 8 december te zien op NPO 2. Bergman Island volgt het Amerikaanse stel Chris (Vicky Krieps) en Tony (Tim Roth), die voor hun werk een zomer lang verblijven op het Zweedse eiland Fårö. Ze hopen daar geïnspireerd te raken voor het schrijven van hun nieuwe projecten, aangezien de legendarische filmregisseur Ingmar Bergman ook ooit op het eiland woonde en werkte. Terwijl hun scripts vorderen, verandert de dynamiek tussen Chris en Tony en vervagen de lijnen tussen fictie en realiteit. Bergman Island is de eerste Engelstalige film van de Franse schrijver-regisseur Mia Hansen-Løve (Things to Come).