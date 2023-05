Bekijk de openingsscène van The Gifted • Nieuws • 30-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Fox gaf alvast de 6 minuten durende opening van hun nieuwe X-Men-serie The Gifted vrij.

In Nederland gaat The Gifted komende donderdag in première op televisie. De serie draait om twee normale ouders (Amy Acker en Stephen Moyer), die ontdekken dat hun kinderen over bijzondere gaven beschikt. Ze zien zich genoodzaakt op de vlucht te slaan voor een vijandige overheid en sluiten zich aan bij een ondergronds netwerk van mutanten. De pilot van The Gifted werd geregisseerd door Bryan Singer (House), die eerder achter de camera plaatsnam voor het merendeel (X1, X2, Days of Future Past, Apocalypse) van de X-Men-films. In de eerste scène gaan de mutanten Thunderbird, Polaris en Eclipse op zoek naar de voortvluchtige Blink, die 'portals' kan creëren om mensen en dingen te teleporteren. Blink was eerder te zien in de film Days of Future Past. In The Gifted speelt Jamie Chung een jongere incarnatie van het personage.

The Gifted is alweer de tweede X-Men live-action serie. Begin dit jaar werd er op FX gestart met Legion , dat uitstekend werd ontvangen en inmiddels zeker is van een tweede seizoen.