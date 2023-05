Bekende gezichten terug voor MADtv-revival • Nieuws • 14-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een aantal voormalige castleden keert terug voor de revival van MADtv op de CW. Volgens TVLine zullen in ieder geval Nicole Sullivan, Will Sasso en Bobby Lee weer opduiken.

MADtv was in de jaren 90 een populaire sketch-show geïnspireerd door het befaamde tijdschrift Mad Magazine. Het programma kwam in 2009 na 14 seizoenen ten einde. De herstart bestaat uit acht afleveringen met een volledig nieuwe cast, maar het is de bedoeling dat in elke aflevering twee castleden uit het verleden te zien zijn. Zij zullen daarbij wederom in de huid kruipen van de voor hen bekende typetjes. De première is op 26 juli.

Nicole Sullivan was na haar MADtv-periode nog te zien in shows als Scrubs, Cougar Town en The King of Queens. Bobby Lee had onlangs nog een rolletje als collega van Gillian Jacobs in de Netflix-serie Love. Will Sasso heeft momenteel een terugkerende rol in Shameless, maar staat vooral bekend om zijn vele imitaties. In MADtv parodieerde hij destijds onder meer Steven Seagal en James Gandolfini in The Sopranos. Bekijk die laatste imitatie hieronder.