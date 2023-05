Beelen tipt: Jake Bugg • Muziek • 23-06-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

‘I’m a poor boy from Nottingham/ I had all my dreams/ But in this world they’re gone’.

‘I’m a poor boy from Nottingham/ I had all my dreams/ But in this world they’re gone’.

Aldus de 22-jarige Jake Bugg. Zijn nieuwe 3de (!) album ‘One by one’ is wat donkerder had hij zelf voorspeld had. En de blues zitten er zeker in. Maar ondanks het onderwerp is ‘Gimme the love’ lekker vrolijke up-rock. Daar zal de producer Jacknife Lee (van Snow Patrol tot Taylor Swift) zeker mee te maken hebben.

Beste track is wat mij betreft ‘Ain’t no rhyme’, waarin hij bijna een rapper is. De track ‘Love, hope and misery’ doet z’n naam wel eer aan. Maar ‘Bitter salt’ bijvoorbeeld absoluut niet. Zelf ziet hij het (zwartgallig als-ie is) als make or break. Maar er is geen twijfel over of dit talent de komende jaren nog meedoet. De nieuwe Bob Dylan wordt-ie wel genoemd – nou dan heeft-ie nog even want de oude is ook nog steeds actief en inmiddels 75 jaar oud.

Jake Bugg – On my one (Virgin EMI)