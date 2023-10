Beckham S01E01: interessant portret van megaster en materialist Netflix , Serie , Documentaire , Recensie • 04-10-2023 • leestijd 2 minuten • 370 keer bekeken • bewaren

Documentairemaker en acteur Fisher Stevens belicht de man die meer werd dan een voetbalicoon in nauwgezet vierluik.

Oud-voetballer David Beckham houdt bijen in zijn achtertuin. In de eerste aflevering van Beckham toont documentairemaker en acteur Fisher Stevens hoe zijn hoofdpersoon in een wit pak over een groene weide struint, op weg naar een rij bijenkorven. Beckham en zijn eega Victoria blijken groot liefhebbers van honing. Hierna spoelt Stevens terug naar het prille begin: naar het debuut van Beckham bij Manchester United op 17-jarige leeftijd in 1992. Zijn ouders vertellen in interviews dat Beckham niet erg veel vrienden had en vooral gefocust was op voetbal. Hij werkte liever uren aan zijn vrije trap.

Opvallend genoeg verandert dat als Beckham Victoria leert kennen en zijn aandacht verschuift naar zijn lover en de wereld buiten het voetbal. Dat ontdekken zijn trainers (Alex Ferguson bij Manchester; Glenn Hoddle bij het nationale elftal) vrijwel direct; dat Beckham, die resideert in Manchester, soms midden in de nacht naar Spice Girl Victoria toe rijdt in Londen. Eventjes een paar uur in de auto voor ontmoetingen die soms maar enkele minuten duren. Maar Beckham vertelt in de documentaire openhartig dat hij toen al bezig was met z’n carrière na het voetbal. Hij wilde ondernemen, had een voorliefde voor mode. En Victoria zou daar een rol in spelen.

Oud-teamgenoten als Gary Neville en Roy Keane zetten uiteen hoezeer Beckham wekelijks zijn salaris direct opsoupeerde aan dure auto’s en horloges. Beckham, die afkomstig is uit een arbeidersgezin uit Oost-Londen, leeft de droom, toont Stevens. Maar hij is ook een materialist. En daar draait Beckham ook om: wie is nu eigenlijk de man achter de façade? En hoe past dit alles in de Britse klassenstrijd?

In de eerste aflevering komt Stevens daar nog niet uit. Ja, Beckham is soms geestig, ook in zijn interacties achter de schermen (tijdens het filmen) met Victoria. Het valt te hopen dat Stevens in de resterende drie afleveringen nog iets dieper durft te graven, zoals bijvoorbeeld in Beckhams betrokkenheid bij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Niettemin is deze trip down memory lane, waar tout Manchester in voorbijkomt, de moeite waard.

Beckham S01, vanaf woensdag 4 oktober 2023 in zijn geheel bij Netflix