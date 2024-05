The Fall en Beck: misdaadseries worden in juni van Netflix verwijderd

In The Fall maakt DSU Stella Gibson (Gillian Anderson uit Scoop en The X-Files) in Belfast jacht op een seriemoordenaar (Jamie Dornan uit The Tourist).

Twee bekende misdaadseries worden volgende maand uit het aanbod van Netflix verwijderd: het Britse The Fall (drie seizoenen) is voor het laatst te bekijken op zaterdag 15 juni en het Zweedse Beck (het achtste seizoen) is vrijdag 14 juni voor het laatst te zien. Het nieuws werd als eerst opgemerkt door de website Netflix-Nederland.nl. In The Fall maakt DSU Stella Gibson (Gillian Anderson uit The X-Files en Scoop) jacht op een seriemoordenaar die actief is in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. De killer wordt gespeeld door Jamie Dornan, die onlangs nog te zien was in The Tourist. De reeks werd geschreven door Allan Cubitt (Prime Suspect 2). Beck draait om de immer nuchtere rechercheur Martin Beck (Peter Haber), die in de première van het achtste seizoen door de dood van een 17-jarige jongen op het spoor van een narcoticanetwerk wordt gezet. Overigens zijn er nu tevens aan aantal seizoenen van Beck te zien op NPO Plus, waar op donderdag 6 juni ook het tiende seizoen wordt toegevoegd.