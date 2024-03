Beau Séjour: Vlaamse mysterie-serie verdwijnt in april van Netflix

De Vlaamse mysterie-serie Beau Séjour (bestaande uit twee seizoenen) wordt op vrijdag 5 april verwijderd uit het aanbod van Netflix. Het nieuws werd als eerste opgemerkt door de website Netflix-Nederland.nl. Het eerste seizoen van Beau Séjour draait om Kato (Lynn van Royen, Hannah in de Belgische remake van De Luizenmoeder), die wakker wordt in een hotel met haar eigen lijk naast zich. Ze blijkt dood te zijn en moet nu haar eigen moord oplossen, aangezien ze nog gewoon rond kan lopen zonder dat iemand haar lijkt te zien of horen. In de tweede reeks gebeurt iets gelijksoortigs met Maurice (Gene Bervoets uit Spoorloos), die zijn eigen lijk ziet hangen aan de mast van een zeilboot. Beau Séjour is afkomstig van de makers van onder meer De Twaalf. Overigens is het eerste seizoen momenteel ook te zien op NPO Plus.