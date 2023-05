BBC verfilmt nog meer werk van John le Carré • Nieuws • 17-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De BBC en AMC verfilmen nogmaals een boek van John le Carré. Dit keer gaat het om The Spy Who Came in from the Cold.

Het verhaal van The Spy Who Came In From The Cold speelt zich af aan het begin van de jaren zestig. De koude oorlog is op het hoogtepunt en de Berlijnse muur is net gebouwd. De Britse spion Alex Leamas wordt teruggestuurd naar de Duitse hoofdstad, om zijn Duitse tegenpool Hans-Dieter Mundt in de val te lokken. De roman werd een bestseller en kreeg een aantal jaren na de publicatie al eens een verfilming met Richard Burton als Leamas. Adaptaties van het werk van Le Carré zijn de laatste jaren weer erg populair geworden. Op filmgebied zagen we bijvoorbeeld A Most Wanted Man, geregisseerd door onze eigen Anton Corbijn, en Tinker Tailor Soldier Spy, waar Gary Oldman in 2012 dan eindelijk zijn eerste Oscarnominatie voor ontving. Oldmans personage uit Tinker Tailor Soldier Spy, heeft tevens een bijrolletje in The Spy Who Came In From The Cold.

De BBC en AMC verfilmden eerder het door Le Carré geschreven The Night Manager, waar Tom Hiddleston, Hugh Laurie en Olivia Colman onlangs Golden Globes voor wonnen. Ook een vervolg op The Night Manager wordt niet uitgesloten.