Bandidos S01E01-02: teleurstellende knipoog naar Ocean’s Eleven

Een minkukel stelt aan de Mexicaanse Rivièra een crimineel team samen om een schat te vinden in actiekomediereeks vol clichés.

De nieuwe Mexicaanse avonturenreeks Bandidos opent op weinig originele wijze. In slow-motion verschijnen een voor een de leden van een crimineel team in beeld. De ‘keiharde’ oplichter Lilí (Ester Expósito uit Elite), de ‘charmante’ vervalser Wilson (Juan Pablo Medina), hacker Lucas (Juan Pablo Fuentes) en het brein Miguel (Alfonso Dosal). Miguel is ook degene die dit alles in de voice-over van context voorziet. En zo’n geweldig brein blijkt hij trouwens niet te zijn: hij moet zijn grootste slag nog slaan en leunt aan het begin van het seizoen nog érg op z’n andere teamleden, terwijl hij het team dat hij in de openingsscène introduceert - de openingsscène is een flashforward - dan nog niet eens heeft samengesteld.

De plaats van handeling is de Mexicaanse Rivièra Maya, een Caribisch gebied waar volgens de overleving nog een schat begraven ligt, van de laatste grote leider van de Kaan-dynastie. Eigenlijk gelooft niemand daarin, maar Miguel stuit op een gegeven moment op een soort piraat die een schatkaart op zijn buik heeft laten tatoeëren. Die man wordt een dag later door politieagent Inés (Mabel Cadena) vermoord aangetroffen in het water - kortom, die kaart zou weleens kunnen kloppen. Van die schatkaart weet Inés dan nog niet, maar ze lijkt vanaf dat moment wel de luis in de pels van Miguel te worden. Ondertussen bekokstooft Miguel een plan om bij het lokale museum in te breken, waar misschien wel de originele kaart ligt opgeslagen.

Wat volgt is een combinatie van Indiana Jones en Ocean’s Eleven; een serie die daarnaast ook inspeelt op de populariteit van La Casa de Papel. Maar dan met een knipoog: met plannen die in de soep lopen en personages die zichzelf overduidelijk, wink, wink, te serieus nemen. Zelfs de soundtrack is uitgekauwd, met onder een actiescène het al zó vaak gebruikte Ça plane pour moi van Plastic Bertrand. Bandidos stelt in veel opzichten teleur.