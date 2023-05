Ballers: trailer voor het derde seizoen • Nieuws • 03-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dwayne ‘The Rock’ Johnson verruilt Miami voor Las Vegas in de trailer voor het derde seizoen van Ballers.

Hoewel The Rock een drukbezette filmcarrière heeft, houdt hij elk jaar een periode vrij om nieuwe afleveringen van Ballers te schieten. Hij geeft in de HBO-serie gestalte aan Spencer Strasmore; een voormalige footballster die zich omschoolde tot financieel manager. Samen met zijn zakenpartner Joe Krutel (Rob Corddry) moet hij tussen alle wilde feestjes door zijn cliënten uit het sportwereldje van Miami tevreden zien te houden. Ballers wordt door veel critici omschreven als ‘Entourage in de wereld van het American Football' en dat is op zich niet zo heel vreemd; verschillende schrijvers van de serie – onder wie bedenker Stephen Levinson – schreven eerder namelijk mee aan Entourage, dat ging over de filmwereld.

Het derde seizoen van Ballers gaat op 23 juli van start op HBO. Vanaf 24 juli is de serie ook in Nederland weer te volgen via Ziggo. Lees ook de recensie van het tweede seizoen.