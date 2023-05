Ballers S2E1: Minder oppervlakkig dan het lijkt • HBO , Recensie • 18-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Spencer Strasmore, (Dwayne Johnson) en zijn footballvrienden sloten seizoen 1 triomfantelijk af. Wat kan er nog misgaan?

Na het einde van seizoen één kreeg Ballers wel kritiek te verduren: de serie zou niets meer zijn dan Entourage rond American football-spelers en hun managers. Het zou hun hedonistische gedrag goedkeuren en kritiekloos omarmen. Die kritiek is niet helemaal terecht. Toegegeven, flitsende dialogen, bikini's en Chevy's zijn ook in het tweede seizoen van Ballers weer in overdaad aanwezig – dat is nu eenmaal wat spelen in de NFL aantrekkelijk maakt voor veel jongeren. Dat is waarom ze bereid zijn om harde klappen op te vangen, waarvan inmiddels bekend is dat het tot onherstelbare ernstige hersenschade kan leiden. Dit aspect negeren zou de serie onwaarschijnlijk maken.

Ballers kijkt echter niet kritiekloos naar die wereld. Overwinningen duren hier nooit lang of ze beklijven niet. De beste vergelijking is dan ook te maken met Boogie Nights , al is Ballers natuurlijk lang niet zo goed als Paul Thomas Anderson’s meesterwerk. Ballers gaat echter net als die film over personages die de buitenwereld, maar vooral zichzelf voorliegen tijdens hun zoektocht naar roem en geluk. Zo vindt de climax van de eerste aflevering plaats op het extravagante verjaardagsfeest van Ricky Jerrett (John David Washington). Hij presenteert zich als een succesvolle, zelfverzekerde footballspeler van de Miami Dolphins. Die ochtend is echter bekend geworden dat de Dolphins een nieuwe speler hebben gecontracteerd. Deze zal waarschijnlijk Ricky's positie innemen, en zeker meer geld dan hem verdienen.

Daarnaast toont Ballers ook hoe hard deze personages de wereld van American football en hun entourage nodig hebben. Alleen in die wereld hebben ze controle en kunnen ze functioneren. Spencer, voormalig footballer en nu financieel adviseur, zou hun rots in de branding moeten zijn. Echter, wanneer hij uitgenodigd wordt voor een tv-interview, belandt hij meteen in een vuistgevecht met een voormalige rivaal. Zijn promotie komt in gevaar en het is duidelijk dat achter Spencer’s stoere imago veel verwarring en onzekerheid schuil gaat. Dwayne Johnson weet dit perfect uit te beelden en hoewel dat sommigen zal verrassen, weet degene die de recente actie-comedy Central Intelligence gezien heeft dat Johnson goed om kan gaan met zulke rollen.

Vanaf 17 juli op HBO.