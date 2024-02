Badland Hunters: groteske en macabere achtbaanrit Netflix , Film , Recensie • 26-01-2024 • leestijd 2 minuten • 2302 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Krachtpatser Ma Dong-seok speelt met verve een wraakzuchtige jager in post-apocalyptische Zuid-Koreaanse thriller.

Alleen al het acteerwerk van de Zuid-Koreaanse moloch Ma Dong-seok is een reden om Badland Hunters (Hwang-ya) te zien. De acteur, bekend van Train to Busan (2016) en Eternals (2022), speelt in deze post-apocalyptische thriller een jager die op zoek is naar een gekidnapt meisje. Hij wordt bijgestaan door een ensemble dat bestaat uit acteurs als Lee Joon-young en No Jeong-ee, maar vooral Ma’s streken zijn memorabel. De acteur etaleert zich in speelfilms steevast als vechtmachine, en de nonchalante wijze waarop hij zich ditmaal door een leger aan vijanden vecht is uiterst vermakelijk. Evenals zijn oneliners tijdens confrontaties met snode types.

Het verhaal heeft niet veel om het lijf. Badland Hunters speelt zich af zo’n drie jaar na een aardbeving in Seoul. Het hele landschap is verwoest en jager-verzamelaars domineren de straten. Zelfs krokodillen, die worden opgejaagd met pijl en boog, staan nu op het menu. Een soort dokter Frankenstein (Lee Hee-joon speelt Yang Gi-su) ziet deze misère als een uitstekend startpunt voor het creëren van een soort übermenschen. Hij experimenteert naar hartenlust met kinderen – en met name die scènes zijn nogal grotesk.

© Cha Min-jung / Netflix

In die zin is deze Zuid-Koreaanse Netflix-titel tamelijk overzichtelijk: filmmaker Heo Myeong Haeng - die ooit een rolletje speelde in Oldboy (2003), het meesterwerk van Park Chan-wook - wil de kijker overrompelen met geweld en macabere taferelen. Zijn film is in die zin een onvervalste, geslaagde achtbaanrit. Met als zijn belangrijkste instrument acteur Ma, in Amerika ook wel bekend als Don Lee. Een amateur-armworstelaar wiens plezier en branie zeer aanstekelijk werkt. Lee, of Ma, zou zeker niet misstaan in een film van Nicolas Winding Refn (de Deen die bekendstaat om zijn zeer gewelddadige films). Wie brengt ze samen?