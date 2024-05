Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator S01: aangrijpende en dappere getuigenissen Videoland , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Sky

In documentaire over beruchte psychopaat die zijn vrouwelijke couchsurf-gasten drogeert benadrukt maker Lottie Gammon eens temeer het belang van het vrouwenperspectief.

Couchsurfen wordt aan het begin van deze eeuw, onder meer door het bedrijf (Couchsurfing) dat deze dienst faciliteert, omschreven als dé manier voor jongeren en armlastige reizigers om wat meer van de wereld te zien. Het bedrijf Couchsurfing begint als een non-profit, maar wordt in 2011 for-profit. Documentairemaker Lottie Gammon zet in Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator haar vraagtekens bij de integriteit van het bedrijf. Centraal in haar film staan jonge vrouwen die tijdens hun reis naar Venetië rond 2013 op hun couchsurf-adres werden gedrogeerd en verkracht door politieagent Dino Maglio.

De slachtoffers zijn allemaal jong en komen uit onder meer de Verenigde Staten en Portugal. Ze hebben ook allemaal min of meer dezelfde ervaring: ze treden in contact met Maglio om bij hem te kunnen overnachten, hij neemt ze mee uit eten en vervolgens worden ze slaperig en herinneren ze zich de rest van de avond niet meer. Maar wat doe je dan als jonge vrouw? Schrijf je dan een slechte recensie? Dat blijkt geen goed idee: Maglio dreigt de vrouwen, wiens paspoortnummers hij heeft genoteerd, te arresteren. Later in de film blijkt dat Couchsurfing wel meldingen heeft ontvangen over Maglio, maar daar niets mee heeft gedaan.

Ook schetst Gammon dat politieagenten in Italië vaak hun straf ontlopen. Gaandeweg ontstaat een ander beeld ten aanzien van couchsurfing: bij vreemdelingen overnachten is voor jonge vrouwen soms een compleet andere ervaring. Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator stelt dat vernuftig aan de kaak. En zegt tegelijkertijd iets over de onmacht, want Maglio achter de tralies krijgen blijkt geen gemakkelijke opgave. Gammon haakt met haar film in op de populariteit van true crime en de belevingen van jonge vrouwen, zie ook The Tinder Swindler (2022).

Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator draagt bij aan bewustwording rondom dat onderwerp. En zegt ook iets over het vrouwenperspectief dat vaak ontbreekt; zo waren de oprichters van Couchsurfing állemaal mannen.