Back in Action: comeback-film van Cameron Diaz komt in november naar Netflix

De actrice die in de jaren negentig haar debuut maakte in The Mask en tevens bekend is van de Shrek-franchise was in 2014 voor het laatst in een film te zien.

De komische actiefilm Back in Action met Cameron Diaz en Jamie Foxx is vanaf vrijdag 15 november te zien op Netflix. Back in Action markeert de comeback van Diaz, die ooit doorbrak met The Mask (1994) maar sinds Annie (2014) niet meer in een film acteerde. Het verhaal van Back in Action volgt CIA-spionnen Matt (Foxx) en Emily (Diaz), die hun carrières opgaven om een gezin te stichten. Wanneer hun dekmantel wordt opgeblazen, belanden ze opnieuw in de wereld van spionage. Naast Diaz en Foxx zijn ook Kyle Chandler (Bloodline), Glenn Close (Damages) en Andrew Scott (Ripley) in de actiekomedie te zien. Seth Gordon (Horrible Bosses) tekende voor de regie en was medeverantwoordelijk voor het script. Foxx liet weten dat hij en Diaz op de set van de film Any Given Sunday (1999) bevriend raakten en dat hij haar jarenlang smeekte om weer (samen) te acteren. Het tweetal was tevens samen te zien in het eerdergenoemde Annie.