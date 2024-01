Baby Bandito: Chileense misdaadserie komt in januari naar Netflix

Vanaf woensdag 31 januari kun je bij Netflix kijken naar de Zuid-Amerikaanse serie Baby Bandito. Het misdaaddrama werd losjes gebaseerd op de Chileense 'misdaad van de eeuw' in 2014. Het verhaal volgt de arme maar charismatische jonge skateboarder Kevin (Nicolás Contreras) die plots verliefd wordt op de welgestelde Génesis (Francisca Armstrong). Om zijn liefde voor haar te tonen wil hij door middel van een heist op een vliegveld miljoenen stelen van een gevaarlijke bende genaamd The Butchers. Na de beroving is de skater ineens de meest gezochte man in Chili, waarna hij en Génesis op de vlucht slaan terwijl ze door zowel agenten als criminelen op de hielen worden gezeten. De miniserie bestaat uit in totaal acht afleveringen.