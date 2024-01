Avatar: The Last Airbender: trailer en datum voor fantasyserie van Netflix

Na Cowboy Bebop komt Netflix opnieuw met een live-action-verfilming van een geliefde animatieserie. Het gaat om een achtdelige (elke aflevering duurt 60 minuten) bewerking van Avatar: The Last Airbender, dat in 2010 al eens door M. Night Shyamalan werd bewerkt tot een weinig succesvolle bioscoopfilm. Avatar: The Last Airbender speelt zich af in een verwoeste wereld waarin sommige mensen de vier elementen (water, aarde, vuur en lucht) kunnen manipuleren. De jonge Aang (Gordon Cormier) is de laatste 'airbender' en lijkt voorbestemd om de volgende Avatar (ofwel: meester van alle vier de elementen) te worden, maar daarvoor moet hij een einde maken aan de tirannie van vuurheer Ozai (Daniel Dae Kim). De live-action-bewerking van de animatieserie was in handen van showrunner Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita).