Avatar: The Last Airbender krijgt tweede en derde seizoen op Netflix

Streamingdienst Netflix heeft Avatar: The Last Airbender verlengd met een tweede en een derde seizoen. Het verhaal zal met het derde seizoen worden afgesloten. De premièredata en het aantal afleveringen van de nieuwe seizoenen worden op een later moment bekendgemaakt. Avatar: The Last Airbender is een live-action tv-bewerking van de Japanse animatieserie met dezelfde naam. De serie speelt zich af in een verwoeste wereld waarin sommige mensen de vier elementen (water, aarde, vuur en lucht) kunnen manipuleren. De jonge Aang (Gordon Cormier) is de laatste 'airbender' en lijkt voorbestemd om de nieuwe Avatar (ofwel: meester van alle vier de elementen) te worden, maar daarvoor moet hij een einde maken aan de tirannie van vuurheer Ozai (Daniel Dae Kim). De animatieserie werd in 2010 ook al eens bewerkt tot een door de pers gekraakte bioscoopfilm. De huidige tv-bewerking van Netflix is afkomstig van Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita).