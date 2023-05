Ava DuVernay maakt miniserie voor Netflix

Ava DuVernay schrijft en regisseert een miniserie over de grove fouten gemaakt tijdens een verkrachtingszaak in de jaren tachtig.

De nog titelloze Netflix-serie blikt terug op het waargebeurde verhaal van vijf tieners, die in 1989 ten onrechte veroordeeld werden voor de verkrachting van een vrouw in Central Park in New York. Elke aflevering zal zich richten op één specifieke tiener en laten zien hoe het Amerikaanse rechtssysteem zo gruwelijk de fout in kon gaan. De serie opent in de lente van 1989, op het moment dat ze alle vijf door de politie ondervraagd worden, en zal de tieners volgen tot aan hun vrijlating en schikking in 2014. Netflix mikt op een release in 2019. De rechtszaak kwam in 2012 ook aan bod in de documentaire The Central Park Five. Ava DuVernay maakte eerder de documenaire 13th ( lees hier de recensie ) voor Netflix.