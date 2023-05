Atypical krijgt tweede seizoen van Netflix • Nieuws • 15-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft bekendgemaakt dat Atypical inmiddels verlengd is met een tweede seizoen.

De serie is een ‘coming-of-age’ verhaal, maar dan verteld vanuit het perspectief van een achttienjarige jongen met autisme. Deze Sam (Keir Gilchrist uit United States of Tara en It Follows) wil dolgraag een zo ‘normaal’ mogelijk leven leiden en beproeft daarom zijn geluk in de liefde. Tijdens zijn ontdekkingsreis krijgt hij advies van zijn moeder Elsa (Jennifer Jason Leigh), terwijl ook zijn vader Doug (Michael Rapaport) zijn best doet om zijn zoon beter te kunnen begrijpen. Brigette Lundy-Paine geeft gestalte aan zijn strijdbare zusje Casey. Atypical is afkomstig van twee van de makers van The Golbergs, die voor aanvang uitgebreid research deden naar autisme (in samenwerking met verschillende artsen en therapeuten), om zo een goed beeld van het autismespectrum te krijgen.

Waar de eerste reeks van Atypical bestond uit acht afleveringen, zal dat aantal voor het tweede seizoen worden opgeschroefd naar tien stuks. Een premièredatum is er nog niet.