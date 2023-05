Atypical komt op 11 augustus naar Netflix • Nieuws • 21-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix onthulde de premièredatum van Atypical. De komische dramaserie is vanaf 11 augustus te zien bij de streamingdienst.

Atypical is een ‘coming-of-age’ verhaal, alleen deze keer verteld vanuit het perspectief van iemand met autisme. Keir Gilchrist (United States of Tara, It Follows) speelt de hoofdrol als de achttienjarige Sam, een autistische jongen die een zo normaal mogelijk leven wil leiden. Hij gaat daarom op zoek naar een meisje om mee te daten. Tijdens zijn ontdekkingsreis krijgt hij advies van zijn moeder Elsa, gespeeld door Jennifer Jason Leigh (Flesh + Blood, The Hateful Eight). In het eerste clipje bouwen moeder en zoon tijdens een autoritje een hechtere band op. Michael Rapaport (True Romance, Prison Break) geeft gestalte aan de vader, die eveneens zijn best doet om een connectie te maken met zijn zoon.

De serie is afkomstig van Robia Rashid en Seth Gordon, die eveneens beide werkzaam zijn aan The Goldbergs. Het eerste seizoen van Atypical zal bestaan uit acht afleveringen.