Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal: trailer voor documentaire van Netflix

Deze maand kun je bij Netflix kijken naar een documentaire over de opkomst en ondergang van de controversiële datingsite Ashley Madison: de driedelige reeks Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal is vanaf woensdag 15 mei bij de vod-dienst te zien. Het in 2001 opgerichte Ashley Madison was bedoeld voor mensen in een relatie die op zoek waren naar een discrete affaire. In 2015 telde de datingsite zo'n 37 miljoen gebruikers, die vervolgens echter het slachtoffer werden van een grootschalige hack: een groep die zichzelf The Impact Team noemde zorgde ervoor dat de privégegevens van de talloze (potentiële) vreemdgangers op straat kwamen te liggen. En daardoor werden talloze huwelijken, relaties en levens verwoest. De documentaire volgt de website van de oprichting tot aan de allesverwoestende hack, waarbij regisseur Toby Paton zowel ex-werknemers als voormalige gebruikers van de website aan het woord laat.