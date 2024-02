Ashes (Kül): rechttoe rechtaan melodrama transformeert tot mysterieuze thriller

Hij draagt een slordige baard, en ziet er, in zijn atelier vol houten artefacten, uit als een mythisch wezen uit vervlogen tijden. Het is fascinerend om te zien hoeveel Turkse Netflix-series steevast draaien om de jetset (zie ook The Tailor), maar uiteindelijk ook resulteren in een soort eigenaardige gedaantewisseling waarin de makers frivool maar trefzeker spelen met genres. Belangrijk voor kijkers van Ashes is echter: heb even geduld, want dan zal deze film je wellicht verrassen.