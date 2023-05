Ash vs Evil Dead S2 trailer: Ash komt thuis • Nieuws • 20-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Starz debuteerde een trailer voor het tweede seizoen van Ash vs Evil Dead. Het voorproefje zou eigenlijk komend weekend in première gaan op Comic-Con, maar werd daar naar verluidt verbannen vanwege het excessieve bloedvergieten. Of dat nu waar is of niet, hij is in ieder geval al online te bekijken.

Aan de start van het tweede seizoen is Ash (Bruce Campbell uit Burn Notice ) flink aan het feesten in Jacksonville. Toch ziet hij zich genoodzaakt terug te keren naar zijn geboorteplaats Elk Grove, dat dreigt te veranderen in het epicentrum van het demonische kwaad dat hem al achtervolgd sinds de eerste Evil Dead -film uit 1981. Om zijn doel te bereiken, sluit hij een ongemakkelijk verbond met zijn oude vijand Ruby (Lucy Lawless uit Xena en Spartacus ). Gelukkig krijgt hij hulp van sidekicks Pablo (Ray Santiago) en Kelly (Dana DeLorenzo).

Vers bloed is er in de vorm van Michelle Hurd ( The Glades ) en Lee Majors ( The Six Million Dollar Man ). Hurd speelt een ex-vriendin van Ash, terwijl Majors te zien is als zijn vader. Ook Ted Raimi – broer van Evil Dead -bedenker Sam Raimi – maakt zijn debuut in de serie, als een oude jeugdvriend van Ash. Ted Raimi speelde eerder al verschillende rollen in de drie Evil Dead -films. Daarnaast treden twee van de drie Raimi-broers – te weten Sam en zijn oudste broer Ivan – aan als producent. Ash vs Evil Dead seizoen 2 verschijnt in oktober op Starz.